Bienal de Esculturas 2026: abrió la inscripción para el Registro Único de Expositores

A partir del 1 de septiembre de 2025, quedó habilitado el Registro Único de Expositores para la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026.
Los interesados en participar deberán completar el formulario correspondiente a la categoría a la que pertenecen. Este registro es exclusivamente para organizar las solicitudes recibidas y establecer un orden de prioridad, según la fecha de envío.
Esto no implica obligación de compra, ni compromiso de participación por parte de los organizadores.
CATEGORÍAS DISPONIBLES
Emprendedores: espacios destinados a emprendedores individuales o grupos, que ofrezcan productos o servicios de elaboración propia, parcial o total. No se admiten revendedores.
Gastronómicos: para stands o food trucks que ofrezcan comidas, bebidas o productos alimenticios al público durante el evento. Aplicable a empresas del rubro o proyectos individuales con propuestas gastronómicas.
PyMEs: destinado a pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades comerciales.
Instituciones: organismos públicos, fundaciones y entidades sin fines de lucro, orientadas a la difusión artística y cultural.
Empresas: grandes empresas públicas o privadas del sector industrial, comercial o de servicios.