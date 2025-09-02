Bienal de Esculturas 2026: abrió la inscripción para el Registro Único de Expositores

Este registro es exclusivamente para organizar las solicitudes recibidas y establecer un orden de prioridad, según la fecha de envío.

A partir del 1 de septiembre de 2025, quedó habilitado el Registro Único de Expositores para la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026.

Los interesados en participar deberán completar el formulario correspondiente a la categoría a la que pertenecen. Este registro es exclusivamente para organizar las solicitudes recibidas y establecer un orden de prioridad, según la fecha de envío.

Esto no implica obligación de compra, ni compromiso de participación por parte de los organizadores.

CATEGORÍAS DISPONIBLES

Emprendedores: espacios destinados a emprendedores individuales o grupos, que ofrezcan productos o servicios de elaboración propia, parcial o total. No se admiten revendedores.

Gastronómicos: para stands o food trucks que ofrezcan comidas, bebidas o productos alimenticios al público durante el evento. Aplicable a empresas del rubro o proyectos individuales con propuestas gastronómicas.

PyMEs: destinado a pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades comerciales.

Instituciones: organismos públicos, fundaciones y entidades sin fines de lucro, orientadas a la difusión artística y cultural.

Empresas: grandes empresas públicas o privadas del sector industrial, comercial o de servicios.

