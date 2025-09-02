Atraparon al delincuente que robó en la casa del exgobernador Bacileff Ivanoff

El exmandatario había denunciado que sufrió tres robos en menos de 20 días. Tras investigaciones, detuvieron a un ladrón de 20 años, captado por las cámaras de seguridad.

Un hombre de 20 años fue detenido tras acusado como el principal sospechoso de los robos ocurridos en la vivienda del exgobernador de la provincia, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien denunció tres robos en menos de 20 días en su casa de avenida Italia al 900.

Tras la denuncia, personal de la División de Delitos contra la Propiedad inició las investigaciones y constató el material fílmico de la vivienda del exgobernador, con el que rápidamente identificaron al delincuente L.A.G., quien tendría un amplio prontuario delictivo.

Ante esto, los agentes realizaron un operativo cerrojo en el barrio Villa Prosperidad tras recibir información de que el delincuente se encontraba en la zona. Finalmente, en el cruce de la avenida Rissione y calle Gabardini, demoraron al ladrón de 20 años.

Además, tras consultar al sistema SI.GE.BI., se supo que el delincuente ya tenía un pedido activo de arresto.

La Fiscalía Penal N° 2, a cargo de Ana González de Pacce, dispuso el arresto del delincuente por el robo en la casa de Bacileff Ivanoff.

