Atrapan a un tercer implicado en la causa de privación de libertad, extorsión y lesiones

Se trata de un joven de 26 años, que fue detenido por los agentes de la División Delitos contra las Personas. Horas antes detuvieron a los primeros dos sospechosos.

Tras la denuncia de un hombre que fue secuestrado y golpeado, las pesquisas continuaron por parte del personal de Investigaciones Complejas. Así, este lunes por la noche, en avenida Laprida y Vélez Sarsfield, dieron con otro implicado en la causa.

El joven de 26 años fue señalado por la víctima y los uniformados recorrieron los lugares que éste frecuentaba.

A pocas horas del hecho, se logró esclarecer y detener a todos los involucrados.

Por este motivo, fue llevado a la unidad actuante y alojado bajo la causa «Supuesta privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones», a disposición del Equipo Fiscal Nº 2, a cargo de Ana González de Pacce.

