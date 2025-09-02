Amenazó a su expareja y quedó detenido: «A vos te hace falta unos tiros» 

El hecho ocurrió en Fontana luego de que salieran de una audiencia en el Centro Público de Mediación con el fin de establecer una cuota alimentaria.

A.M.A., de 33 años quedó detenido tras amenazar a su expareja (quien es empleada policial) al salir de una audiencia en el Centro Público de Mediación destinada a establecer una cuota alimentaria.

A.M.A. confrontó a la víctima diciéndole: «A vos te hace falta unos tiros», acompañando sus palabras con gestos intimidatorios con las manos. La magistratura interviniente dispuso su individualización y aprehensión.

Efectivos del servicio externo se presentaron en el domicilio del acusado, quien se identificó y fue informado de su situación legal. Posteriormente, se solicitó la colaboración de un móvil policial para trasladarlo a la División de Medicina Legal y luego a la guardia de prevención.

La investigación continúa a cargo de la División de Violencia Familiar y de Género de Fontana, bajo la supervisión de la magistratura correspondiente.

Fuente:diariochaco

