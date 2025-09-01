Se espera que las lluvias continúen hasta el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el mal tiempo se extendería hasta el miércoles inclusive en la ciudad de Resistencia.

Para este martes 2 se anuncia una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°, chaparrones por la madrugada y tormentas aisladas por la tarde. A su vez, para el miércoles 3 se anuncian tormentas por la madrugada y la mañana, a la vez que se esperan tormentas aisladas por la tarde-noche. La temperatura oscilará mañana entre los 19° y los 25°.

Por último, para el jueves 4 hay algunas probabilidades de tormentas aisladas por la madrugada y la mañana. La temperatura mínima sería de 14°, en tanto que el valor máximo ascenderá a los 21°.

Fuente:primeralínea

