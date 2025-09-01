Sáenz Peña: una mujer murió en un siniestro de tránsito

Tenía 50 años, y perdió la vida cuando un auto embistió a la moto que conducía.

Una mujer de 50 años murió este lunes por la tarde, en Sáenz Peña, luego de que la moto en la que se tranpostaba fuera colisionada por un automóvil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de calles 41 y 43, en el barrio San Martín, entre un automóvil conducido por un hombre de 37 años, y una motocicleta Guerrero Trip 125 cc, en la que iba la mujer, que perdió de la vida producto del impacto.

La fiscalía en turno dispuso el secuestro de ambos rodados y ordenó imputar al conductor del auto por Supuesto Homicidio Culposo en accidente de tránsito.

