Resistencia: encuentran a una menor de 13 años que había desaparecido

Según su madre, la niña había salido de su casa durante la tarde y no había regresado.

Efectivos de la Comisaría Decimotercera de Resistencia localizaron en la madrugada de este lunes a una adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida por su madre.

El hecho ocurrió cerca de las 3, cuando una mujer alertó a los uniformados sobre la ausencia de su hija, quien había salido de su casa durante la tarde y no había regresado.

De inmediato se inició un operativo de búsqueda con patrullajes en la zona. Con los datos aportados, la policía se trasladó al barrio Toba, donde encontraron a la menor deambulando por la vía pública.

La adolescente estaba en buen estado de salud. Tras la intervención de la División Medicina Legal, fue entregada nuevamente a su madre.

Fuente:datachaco

