Nuevo escándalo en PAMI: denuncian sobreprecios en la compra de lentes intraoculares

El gremio ATE advirtió que la licitación supera los $80.000 millones y denunció pagos con valores hasta seis veces más altos que en el mercado

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció presuntas irregularidades en una licitación de PAMI destinada a la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas. Según el sindicato, el organismo habría abonado precios muy por encima de los valores de mercado y adquirido insumos de menor calidad.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «los lentes que tienen un costo cercano a los 35 mil pesos se pagaron entre 150 mil y 230 mil pesos». Agregó que este mecanismo habría generado perjuicios directos en los jubilados afiliados: «Son miles los que ya denunciaron afecciones graves a partir de utilizar estos productos», sostuvo.

La denuncia del gremio se apoya en la Licitación Pública 12/25, que alcanza un total de $80.730.354.421 e involucra compras a empresas como Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad. Desde ATE analizan presentar la documentación ante la Justicia para impulsar una investigación formal.

Paralelamente, la Unidad Fiscal de Investigación especializada en PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo, inició actuaciones preliminares.

Aguiar cuestionó también el nuevo sistema de compras implementado desde agosto: «Hasta julio los lentes los adquiría cada profesional médico. Con el cambio, el PAMI centralizó las compras y eliminó controles y auditorías. Esa concentración, lejos de mejorar la gestión, abrió la puerta a maniobras de corrupción».

Desde el organismo respondieron que los valores pagados no son excesivos y que, en comparación con otros financiadores de salud, PAMI abona montos menores. «El costo de la prestación varía según la cirugía y la lente necesaria. La lente más económica se abona $160.000, más la práctica quirúrgica que cuesta $408.000, lo que da un total de $568.000. Ese mismo procedimiento, en la obra social del Poder Judicial, se paga $740.000 y en prepagas privadas más de $1.100.000», señalaron.

Además, justificaron el aumento respecto al sistema anterior: «Se mejoró la calidad del insumo, se garantiza la provisión en todo el país y se implementaron mecanismos de control y seguimiento. Los valores de referencia estaban atrasados y había médicos que cobraban copagos indebidos o mentían sobre el stock para obtener beneficios».

Fuente:datachaco

