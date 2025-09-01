Nuevo aumento de combustibles en Argentina: ¿Cuáles son los precios en Chaco?

En el inicio de septiembre, los combustibles aumentan en todo el país por el ajuste en los impuestos a la nafta, el gasoil y al dióxido de carbono. En la provincia, los precios superan los $1.800 en algunas variedades de nafta premium y diésel.

A partir de este lunes 1 de septiembre, los precios de los combustibles registran un nuevo incremento en todo el país, luego de que el Gobierno nacional aplicara un ajuste por inflación en los impuestos que gravan a la nafta y al gasoil, según lo establecido en el Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La suba impacta directamente en los surtidores: $10,52 por litro en nafta y $8,58 por litro en gasoil, como consecuencia del incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

CÓMO QUEDARON LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN CHACO

YPF

Super: $1.426

Infinia: $1.662

Diesel 500: $1.469

Infinia diésel: $1.671

Shell

Super: $1.513

V-Power: $1.814

V-Power Diesel: $1.836

Evolux Diesel: $1.605

Axion Energy

Super: $1.445

Quantium: $1.744

Diesel x10: $1.587

Quantium Diesel: $1.772

El incremento en los impuestos, trasladado directamente a los precios finales, representa un aumento mayor al previsto anteriormente, y afectará el costo de vida de los consumidores y el transporte de cargas y pasajeros, generando repercusiones en toda la cadena de servicios y logística del país.

Fuente:datachaco

