Niños de comedores fueron agasajados en el Parque Temático

En la oportunidad, disfrutaron de una hermosa jornada de juegos, diversas actividades y compartieron un rico almuerzo y merienda.

Como cierre del Mes del Niño, los chicos que concurren a los comedores integrales del municipio fueron agasajados en el Parque Temático «Ciudad de los Niños», en Sáenz Peña.

Los niños de los Comedores Integrales «Guadalupe» del barrio Matadero, «Dignidad» del barrio Mitre, «Papá Noel» del San José , «Puerta del Sol»; «Comedor barrio Colón, «Ángel de Luz» del barrio Parque Norte, festejaron el Día del Niño en el Parque Ciudad de los Niños.

