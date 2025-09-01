Milei retirará a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Gobierno nacional decidió que la Argentina no presentará este año su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo en el que el país tuvo una extensa participación desde la recuperación de la democracia.

La medida ya fue comunicada al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, y deberá ser transmitida finalmente a Carlos Foradori, representante en Ginebra.

La decisión se enmarca en la política oficial de reducir la presencia argentina en distintos organismos internacionales. En febrero, el presidente Javier Milei había anunciado también el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, está compuesto por 47 Estados miembros elegidos por mayoría en la Asamblea General de la ONU. Cada mandato dura tres años y puede renovarse solo una vez de manera consecutiva.

La estrategia del Gobierno argentino se acopla a las decisiones tomadas por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos. Washington se retiró del mismo organismo en febrero, y poco después lo hizo Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusó al Consejo de «propagar antisemitismo».

