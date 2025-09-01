La tormenta de Santa Rosa llegó con granizo a varias localidades del interior chaqueño

En el caso de la capital chaqueña hay alerta amarilla por tormentas fuertes.

La tradicional tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con fuerza este domingo en el interior de la provincia del Chaco, donde varias localidades reportaron la caída de granizo y lluvias intensas.

De acuerdo con los registros de vecinos y usuarios en redes sociales, el fenómeno afectó a Villa Ángela, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, Charata, Sáenz Peña y San Bernardo, donde compartieron fotos y videos de las piedras de hielo que sorprendieron.

En Resistencia, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes, lo que anticipa que el mal tiempo también podría extenderse hacia el área metropolitana.

