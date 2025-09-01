La OMS emitió una alerta por el fentanilo contaminado en Argentina

La alerta 4/2025 advierte sobre lotes de fentanilo de HLB Pharma y Ramallo S.A. contaminados con bacterias resistentes a antimicrobianos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la alerta 4/2025 por fentanilo adulterado en Argentina, señalando que varios lotes del opioide producidos por HLB Pharma y Ramallo S.A., bajo la responsabilidad de Ariel García Furfaro, se encuentran contaminados y deben ser retirados del mercado.

En el comunicado se detalla que estos informes están vinculados a un brote mortal de infecciones bacterianas en el país, relacionado específicamente con un lote de FENTANILO HLB inyectable (lote 31202), contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a antimicrobianos.

«Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes», indicaron las autoridades de la OMS.

Por este motivo, recomiendan extremar las precauciones: «No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados». El organismo advirtió que estos productos contaminados «entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables».

Frente a este escenario, la OMS enfatizó la necesidad de identificar y retirar del mercado los productos de calidad subestándar para proteger a los pacientes. Además, aconseja reforzar la vigilancia en las cadenas de suministro de los países y regiones que podrían verse afectados, y aumentar la supervisión del mercado informal o no regulado.

Asimismo, instan a las autoridades sanitarias, organismos de regulación y cuerpos de seguridad a notificar de inmediato a la OMS si detectan alguno de estos productos en circulación.

Por último, recomiendan a las personas que posean alguno de estos productos que no los utilicen. En caso de haberlos usado, o si se experimenta algún efecto adverso o inesperado, se debe consultar de inmediato a un profesional de la salud calificado o a un centro de toxicología.

Fuente:diariochaco

Comentarios