La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios de Karina Milei

El fallo prohíbe que medios, redes sociales y plataformas repliquen las grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia. El Gobierno habla de una «operación de inteligencia ilegal» en plena campaña electoral.

La Justicia federal dispuso este martes el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habían comenzado a circular días atrás en medios y plataformas digitales.

La medida cautelar fue adoptada a pedido del Gobierno, que denunció una «operación de inteligencia ilegal» para desestabilizar al país en plena campaña electoral.

En la resolución, a la que accedió la prensa, el juzgado N.º 12 ordena: «Decrétase la medida cautelar ordenando el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei».

El vocero presidencial Manuel Adorni difundió el fallo en redes sociales y sostuvo que la Justicia «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión».

LA DENUNCIA DEL GOBIERNO

La presentación fue realizada este lunes por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y sostiene que el episodio constituye «un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia», prohibido por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Según la denuncia, el esquema habría incluido espionaje ilegal, edición clandestina de audios y difusión progresiva en medios digitales, con la particular gravedad de que las grabaciones se habrían realizado dentro de la Casa Rosada.

Fuente:datachaco

Comentarios