Francos minimizó la derrota de LLA en Corrientes: «En octubre va a ser diferente»

El jefe de Gabinete dijo que «era esperable» que no tuvieran una buena performance.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó relativizar el mal resultado de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, donde el oficialismo nacional terminó en cuarto lugar en los comicios provinciales.

En declaraciones radiales, Francos sostuvo que el resultado «era esperable» porque «se trataba de cargos provinciales y no teníamos fuerzas competitivas». Al mismo tiempo, advirtió que el panorama será distinto en los próximos comicios nacionales: «La elección de octubre va a ser diferente», aseguró.

La votación en Corrientes encendió las alarmas dentro del espacio libertario, que no logró posicionarse como alternativa fuerte en el distrito. Sin embargo, desde la Casa Rosada insisten en que se trató de una elección local y remarcan que el oficialismo se juega su verdadera fuerza en octubre, cuando se definan bancas nacionales.

LA ESTRATEGIA DE MILEI

En paralelo, el presidente Javier Milei intensifica su agenda de campaña. En los próximos días encabezará el cierre de actividades en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más relevantes en el mapa electoral.

Comentarios