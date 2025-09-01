Desde este lunes sube el precio de los combustibles

Esta medida se concreta como consecuencia del ajuste en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

A través del Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional confirmó el incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida representa una suba parcial de estos valores, que habían registrado ajustes previos durante el año.

Los precios de los combustibles registran un nuevo incremento a partir de este lunes 1 de septiembre, tras la decisión del Gobierno nacional de aplicar un aumento por inflación en los impuestos que gravan a la nafta y el gasoil.

El alza será de $10,52 por litro en la nafta y $8,58 pesos en el gasoil, como consecuencia del ajuste en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) , que se traslada de manera directa al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

El ajuste por inflación en estos impuestos significa que los aumentos en los combustibles serán mayores a los que estaban previstos hasta ahora, lo que impactará en el costo de vida de los consumidores y en el transporte de cargas y pasajeros.

La medida se enmarca en la política fiscal del Gobierno nacional de mantener la recaudación de estos impuestos en términos reales, ajustándolos periódicamente según la evolución de los índices de precios. El nuevo incremento se suma a los ajustes que ya habían experimentado los combustibles durante el año.

