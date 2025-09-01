Confirmado: el feriado del 12 de octubre se trasladó al viernes 10

La norma establece que se estima conveniente trasladar el feriado «como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional».

El Gobierno nacional confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre, Día de la diversidad cultural, al viernes 10 de ese mismo mes. La medida fue confirmada con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 139/2025 ocurrida este lunes.

La medida se enmarca en el Decreto 614/25, que estableció un criterio para resolver la situación de los feriados trasladables cuando coinciden con días sábado o domingo. En esos casos, la normativa autoriza a la Jefatura de Gabinete a reubicarlos en el viernes anterior o el lunes posterior, según se considere más conveniente.

En esta ocasión, el Gobierno decidió adelantarlo al viernes 10 de octubre, atendiendo la recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que planteó la importancia de favorecer la movilidad turística en un mes clave para las escapadas de primavera.

El traslado del feriado busca estimular la demanda turística interna, con efectos positivos en sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte, la hotelería y el comercio regional. Los fines de semana largos suelen convertirse en motor de ingresos para las economías locales, especialmente en destinos que dependen en gran medida del turismo de cercanía.

Desde la Secretaría de Turismo explicaron que este tipo de medidas permiten anticipar reservas y preparar ofertas especiales en diferentes provincias, lo que genera empleo directo e indirecto en comunidades turísticas medianas y pequeñas. Además, octubre se posiciona como uno de los meses de mayor movimiento en el calendario por la combinación de clima favorable y calendario escolar sin recesos.

Un feriado con historia

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se estableció en reemplazo del antiguo «Día de la Raza». La modificación, sancionada en 2010, buscó reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural de los pueblos que habitan el territorio argentino, promoviendo el diálogo intercultural y la inclusión.

En su versión trasladable, la fecha permite combinar la conmemoración con políticas de fomento turístico, en línea con la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales.

