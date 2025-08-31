Resistencia: Trepó una casa para robar, el dueño lo grabó y la policía lo atrapó a pocas cuadras

Ocurrió en el barrio Barberán de Resistencia. El ladrón, de 39 años, sustrajo una lámpara del techo y escapó en bicicleta, pero fue detenido minutos después gracias al video aportado por la víctima.

Un insólito hecho de hurto se registró este domingo al mediodía en el barrio Barberán de Resistencia, cuando un hombre fue sorprendido tras robar un artefacto de alumbrado público.

Según la denuncia radicada, alrededor de las 10:15 observó como un hombre, identificado como G.V.A., de 39 años, trepó al techo de su vivienda con una escalera y sustrajo una lámpara led de color blanco. El acusado huyó en una bicicleta playera roja por pasaje Villa Carlos Paz hacia calle Ushuaia. La víctima logró registrar la secuencia con su teléfono celular y aportó las filmaciones a la policía.

De inmediato, móviles de la Comisaría Cuarta y de la División Patrulla Preventiva desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Minutos después, en calle Leo Parcianello al 2700, se demoró al acusado y se secuestraron tanto la bicicleta como la lámpara robada.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 2 ordenó que el detenido sea notificado de su aprehensión en la causa por «supuesto hurto» y que se realicen las diligencias correspondientes.

Fuente:diariochaco

