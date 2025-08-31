Recuperaron prendas de vestir robadas de un local comercial

La Policía recuperó mercadería sustraída de un comercio en Resistencia, luego de detectar a dos personas, quienes abandonaron los bultos con las prendas y se dieron a la fuga.

Este la mañana de este domingo, efectivos policiales recuperaron una importante cantidad de prendas de vestir robadas tras un operativo realizado por calle Israel, en inmediaciones a la colectora, en Resistencia. El procedimiento se montó alrededor de las 6, durante una recorrida preventiva.

Según informó la Policía, los uniformados detectaron un vehículo del que descendieron dos personas, quienes, al notar la presencia policial, huyeron a pie en dirección al pasaje Tapir. En el lugar, abandonaron dos bultos que fueron inmediatamente inspeccionados por el personal.

En el interior encontraron más de 40 remeras, cerca de 20 jeans, 13 shorts, 12 cinturones, cuatro pares de pantuflas y un parlante. Tras iniciar las averiguaciones correspondientes, los agentes establecieron que los elementos coincidían con los denunciados como sustraídos de un local comercial ubicado en calle Juan Domingo Perón al 800, cuyo acceso había sido forzado durante la madrugada.

La propietaria del comercio, una mujer de 38 años, se presentó en la dependencia policial y acreditó la propiedad de la mercadería. En ese sentido, por disposición de la fiscalía de turno, los elementos secuestrados fueron remitidos a la Comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona y luego devueltos a su propietaria.

Fuente:diariochaco

Comentarios