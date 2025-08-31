La Poceada quedó vacante y acumula un pozo de más de $ 167 millones

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado en la noche del sábado y el pozo acumula más de $ 167 millones. Se trató del sorteo N° 2200, que terminó con un nuevo pozo vacante.

Los números de la suerte fueron 24, 39, 31, 37, 53, 57, 61, 76, 79 y 87. Ningún apostador logró acertar cinco números; sin embargo, unas 51 personas se llevaron $ 341.860,81 cada una, por cuatro aciertos.

Además, unos 1.074 apostadores se llevaron $ 4.058,40, con tres aciertos, y 12.865 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21, y se pondrá en juego un pozo estimado de $167.662.239,90.

