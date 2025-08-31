Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen

Ocurrió durante un bombardeo. El regímen de Benjamín Netanyahu lanzó una nueva advertencia.

El Ejército de Israel anunció que en el ataque de la semana pasada en la capital de Yemen, Saná, murió Ahmed al Rahawi, primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes hutíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron en su cuenta de X: «El jueves las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), guiadas por información de la Dirección de Inteligencia Militar, atacaron una instalación que albergaba a decenas de altos cargos del régimen terrorista hutí»

