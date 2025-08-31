Gran probabilidad de tormentas para esta noche y el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un 40% de probabilidad de tormentas para Resistencia esta noche, mientras que gran parte de la provincia estará bajo Alerta Amarilla el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un 40% de probabilidad de tormentas para la ciudad de Resistencia, mientras que la temperatura descenderá a 21 °C hacia la medianoche.

Para el inicio de la semana, se espera una jornada con Alerta Amarilla en la capital chaqueña y en gran parte de la provincia, lo que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Luego de las lluvias, se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con una máxima de 16 °C y una mínima de 12 °C.

Fuente:diariochaco

