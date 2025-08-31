El Papa rezó por víctimas del tiroteo en EE.UU. y pidió frenar la «pandemia de armas»

Durante el Ángelus, el pontífice envió condolencias tras el ataque en Minnesota. Además, renovó su llamado a un alto el fuego inmediato en Ucrania.

El papa León XIV dedicó este domingo una oración a las víctimas del tiroteo ocurrido en una escuela católica de Minnesota, Estados Unidos, donde dos niños murieron y otras veinte personas resultaron heridas. Durante el Ángelus, el pontífice advirtió sobre la «pandemia de armas, grandes y pequeñas» que golpea al mundo y llamó a poner fin a la violencia.

«Nuestras oraciones por las víctimas del trágico tiroteo durante una misa escolar en el estado estadounidense de Minnesota», expresó. Y agregó: «Rezamos por los innumerables niños que mueren y resultan heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios que detenga la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo».

El ataque ocurrió en la Iglesia de la Anunciación, en Minneapolis, mientras cientos de alumnos de la escuela católica homónima participaban de una misa. Una mujer vestida de negro irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes. Según testigos, la agresora disparó 116 veces con un rifle a través de las vidrieras antes de quitarse la vida. La policía la identificó como Robin Westman.

Horas después, León XIV envió un telegrama en el que lamentó la «terrible tragedia» y transmitió «sus más sentidas condolencias y la promesa de cercanía espiritual a todos los afectados».

Pedido por Ucrania

Al concluir el Ángelus, el papa también reiteró su reclamo por un alto el fuego en Ucrania, tras el ataque ruso a Kiev que dejó al menos 25 muertos, entre ellos cuatro niños. «Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional», sostuvo.

En su mensaje, además, instó a los fieles a no reducir la vida a una «competición» y pidió que la Iglesia se convierta en «un taller de humildad, esa casa en la que siempre se es bienvenido, donde los puestos no se conquistan».

Fuente:diariochaco

Comentarios