Detuvieron a motochorro buscado por varios robos a mano armada

La captura se concretó en la madrugada de este domingo, en Resistencia. El sujeto enfrentaba tres causas por violentos robos.

Detuvieron a reconocido motochorro, involucrado en varias causas por robo a mano armada. El operativo se concretó en horas de la madrugada de este domingo, por Avenida Sarmiento 2610, en inmediaciones al Shopping Sarmiento, en Resistencia.

Fuentes policiales informaron que se trató de un joven de 19 años, identificado con las siglas A.T.M., de alias «Lombriz Coqueta», quien enfrentaba tres causas por robos a mano a armada.

Para concretar los robos, el sujeto, quien estuvo involucrado en al menos tres asaltos, en Resistencia, Fontana y Barranqueras, se movilizaba a bordo de una motocicleta, con varios cómplices y disparaba a sus víctimas.

En ese contexto, luego de las investigaciones, efectivos policiales obtuvieron el dato de que el implicado saldría de paseo junto a su pareja, por lo que se montó un operativo cerrojo en distintos puntos estratégicos de Resistencia, cuyo resultado permitió el arresto del implicado, en el ingreso al shopping.

Fuente:diariochaco

