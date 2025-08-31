Boca derrotó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Torneo Clausura

31 agosto, 2025 ACTUALIDAD, DEPORTES

El Xeneize venció 2-0 al Tiburon en el estadio José María Minella de Mar de Plata, en un duelo por la séptima fecha del campeonato y correspondiente a la Zona A con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

 

Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

 

Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.

 

Fuente:diariochaco

Comentarios

Te Puede Interesar

El Municipio acompañó el acto por el Día de la República de Italia y del Inmigrante Italiano

[...]

Confirmado: Falleció a causa de Covid-19 el vicepresidente del Nuevo Banco de Chaco, Rogelio Camarasa.

[...]

Un hombre de 60 años y una menor que se trasladaban en una moto protagonizaron un choque con una camioneta

[...]