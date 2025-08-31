Boca derrotó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Torneo Clausura

El Xeneize venció 2-0 al Tiburon en el estadio José María Minella de Mar de Plata, en un duelo por la séptima fecha del campeonato y correspondiente a la Zona A con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.

Fuente:diariochaco

