Asesino serial de Jujuy: un hombre se salvó de ser otra víctima

Al cumplirse un mes de la investigación que tiene a Matías Jurado como principal acusado de una serie de desapariciones y crímenes en Jujuy, el fiscal Guillermo Beller confirmó que habló con una persona que asegura que pudo haber sido una víctima del presunto asesino serial.

En el allanamiento, los investigadores encontraron varias tarjetas SUBE. Cuando detectaron la tarjeta utilizada por el acusado, trazaron un horario y las líneas de colectivo en las que viajaba con frecuencia.

Así, descubrieron que el hombre salía «varios días de la semana, mayormente los viernes», y cotejaron la información con las cámaras de seguridad.

En dos cámaras de seguridad vieron a Jurado en «un lugar puntual donde se baja las dos veces», siempre un viernes, detalló Beller.

Es una zona donde pasa la empresa recolectora de residuos cada martes, jueves y sábados. «La mayor movilidad que tenía él eran los días previos. Los viernes, sobre todo, pero también los otros días previos a la recolección de basura», indicó el fiscal. Por esto, sospechan que Jurado lo hacía «sabiendo que podía deshacerse» de los restos humanos.

También con estas cámaras descubrieron que, «justamente un viernes, que él se baja, empieza a caminar, capta a una persona en situación de calle, le ofrece algo para tomar y empiezan a irse» , señaló el fiscal en la entrevista difundida por Todo Jujuy.

Sin embargo, el presunto asesino serial no tuvo tiempo de convencerlo, como sí les sucedió a Sergio Sosa y a Jorge Anachuri. «Por una razón ajena, alguien que lo llama desde el frente y esta persona termina yéndose de la compañía de Jurado», relató Beller.

Luego de ubicar al hombre, le tomaron la declaración que solo reforzó lo comprobado por las autoridades. «El presunto asesino serial le ofreció llevarlo a su casa para ofrecerle bebidas alcohólicas y una changa. El modus operandi que ya desde un primer momento hablábamos, se reconfirma con la nueva declaración», remarcó el fiscal.

