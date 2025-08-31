«Argentina es el segundo país que más va a crecer en 2025», dijeron desde el Gobierno

La publicación, en relación a la proyección de crecimiento del país, fue reposteada por el presidente, Javier Milei.

«La Argentina es el segundo país que más va a crecer». Así indicaron desde el Gobierno nacional, en relación a una proyección de crecimiento de países, que ubica a la Argentina solo por detrás de India, con una proyección de 5,20%.

El mensaje fue emitido por el subsecretario de prensa de la Nación, Javier Lanari, quien además es el principal candidato a ocupar el puesto de vocero presidencial, una vez que Manuel Adorni asuma como legislador porteño.

En ese contexto, fue el propio presidente, Javier Milei, quien, a través de su cuenta oficial de X, reposteó la publicación de Lanari. El post, en cuestión indica que «la Argentina es el segundo país que más va a crecer en 2025. La tendencia se va a repetir en 2026 y 2027».

Asimismo, señala que, por ese motivo, para el Gobierno, la oposición «quiere voltear a Milei. Para los K es ahora o nunca», concluye la publicación de Lanari.

Se trató de una nueva jornada activa para el Presidente en sus redes sociales, mientras espera avances en la investigación por los audios difundidos y atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y que involucran de lleno a funcionarios, entre ellos la hermana del presidente, Karina Milei, por supuestas coimas en el organismo.

