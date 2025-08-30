Villa Ángela: allanamiento por narcomenudeo terminó con dos detenidos y cocaína secuestrada

Los detenidos son un hombre de 44 años y una mujero de 22. Además, la Policía incautó una gran suma de dinero y una moto, entre otros elementos.

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela llevaron adelante este viernes por la madrugada un allanamiento en el barrio Mocoví, que finalizó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y la detención de dos personas.

El procedimiento, realizado alrededor de la 1, en el marco de una causa por Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, contó con la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Antidrogas N° 2.

Durante el operativo se incautaron:

Envoltorios con cocaína.

Tres teléfonos celulares.

Una motocicleta Tornado 250 cc.

Una balanza digital y un cuchillo.

Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 44 años y una mujer de 22 años.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la actividad ilícita.

Fuente:datachaco

Comentarios