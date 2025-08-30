Singapur castigará con latigazos el uso y la venta de vapeadores

Los que comercialicen el producto podrán recibir 20 años de cárcel.

El Gobierno de Singapur anunció el jueves que desde el 1 de septiembre impondrá penas de hasta 20 años de prisión y 15 latigazos a quienes vendan vapeadores que contengan etomidato, una sustancia con propiedades anestésicas. Esto se ubica dentro de la lucha contra las drogas de ese país .

«Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias», señaló en un comunicado el ministro de Salud de la ciudad-Estado, Ong Ye Kung.

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, había adelantado el lunes pasado su intención de endurecer las leyes sobre la venta y el uso de vapeadores, prohibidos en el país desde 2018, e hizo referencia de forma específica al etomidato.

«Al ser mayoritariamente jóvenes y probablemente ignorantes, creemos que son diferentes de los drogadictos empedernidos, y podrían estar más dispuestos a dejarlo», añadió Ong en una conferencia de prensa.

«Muchas personas, especialmente jóvenes, empezaron a vapear pensando que estaba bien y que no era tan dañino como el tabaco, y luego (…) se adentraron en el abuso de sustancias, que es lo que estamos viendo ahora con el etomidato», indicó.

«Los vendedores de vaporizadores con etomidato se enfrentarán ahora a hasta 10 años de cárcel y cinco azotes (…) Para los importadores, la pena es más grave: hasta 20 años de cárcel y 15 azotes», expresó.

Para los consumidores de vapeadores con etomidato, que en su mayoría son jóvenes menores de 30 años, deberán participar en programas de rehabilitación y serán multados con entre 500 y 700 dólares de Singapur (388-544 dólares estadounidenses o 334-468 euros). Si persisten en el consumo o incumplen el programa, las sanciones se intensificarán progresivamente, y podrán alcanzar hasta dos años de prisión.

Fuente:datachaco

Comentarios