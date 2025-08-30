Las Breñas: más de 3000 niños recibieron sus anteojos

El gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega este viernes.

El gobernador Leandro Zdero encabezó este viernes, en Las Breñas, una nueva entrega de lentes del programa «Ver para Ser Libres», iniciativa que busca garantizar el acceso a la salud visual de los niños en edad escolar .

En esta oportunidad, el gobernador Zdero entregó lentes de alta complejidad a niños que fueron evaluados junto a otros 800 chicos de la región. «Ya son más de 3.000 niños los que accedieron a sus anteojos en Chaco. Los controles oftalmológicos son claves para el aprendizaje, la inclusión y el bienestar escolar», señaló el gobernador.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, explicó que en los casos de mayor complejidad, se articula con el Ministerio de Salud para asegurar la solución inmediata. «Si el niño vive en zonas rurales, el gobierno se hace cargo de todos los gastos para garantizar su atención en el centro de salud correspondiente», afirmó.

