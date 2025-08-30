Hallaron a la menor de 17 año buscada: le dieron la guarda a la mamá de una amiga

Según detallaron la menor se encontraba en un hogar. Ahora quedó bajo la tutela de la mamá de una amiga debido a que la guarda había sido solicitada.

Una adolescente de 17 años fue localizada este viernes por la noche en Resistencia tras permanecer desaparecida desde el 26 de agosto. El hallazgo se produjo gracias a un operativo coordinado por el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sis.Pro.Bus.).

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 22:45 efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas lograron dar con la joven, que había sido vista por última vez en el E.A.C. Hogar «Sueños de Luz». La misma fue localizada en un domicilio del barrio Don Santiago III, donde se encontraba junto a una amiga.

Confirmaron que la adolescente se hallaba sana y salva. Fue trasladada al Servicio de Medicina Legal para su correspondiente control médico y, por disposición de la magistrada interviniente, se resolvió otorgar su entrega provisoria a una mujer de 37 años, madre de una amiga de la menor, quien había solicitado formalmente la guarda.

Además, la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (línea 102) tomó intervención en el caso para continuar con el acompañamiento a través de un equipo interdisciplinario especializado.

