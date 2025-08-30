Colapinto no superó la Q1 y largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos

El argentino quedó a apenas 0.067 del tiempo de corte en la Q1, pero no logró pasar la primera fase de la qualy.

El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la primera tanda clasificatoria del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 y este domingo partirá desde el puesto 16 en la carrera que se disputará en el circuito de Zandvoort.

Colapinto quedó eliminado en Q1 tras marcar un tiempo apenas una décima más lento que su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien consiguió avanzar a la siguiente ronda. La diferencia final entre ambos fue de dos décimas.

El argentino llegó a la clasificación habiendo terminado noveno en la segunda práctica del viernes, pero en la tercera sesión, disputada este sábado, marcó el último registro de la parrilla.

El Gran Premio de Países Bajos se pondrá en marcha este domingo desde las 10:00 (hora argentina) en Zandvoort, con un Colapinto que buscará remontar posiciones y sumar puntos en una temporada marcada por altibajos.

