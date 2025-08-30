Actualizarán el padrón de pequeños productores en el Departamento Comandante Fernández

En las próximas semanas comenzará un relevamiento para registrar a las familias rurales que hoy están fuera del sistema y planificar asistencia directa sin intermediarios.

Juan Duarte, jefe de Departamento del Ministerio de Producción y coordinador de pequeños productores, confirmó que en los próximos días se pondrá en marcha un relevamiento para actualizar el padrón de familias minifundistas en la provincia.

«Hace tres años detectamos que unas 590 familias estaban fuera del circuito oficial, sin acceso a ayuda ni acompañamiento porque el Estado no las tenía registradas. Queremos corregir esa situación y trabajar de manera directa», explicó Duarte.

El funcionario sostuvo que la actualización permitirá conocer la situación de los consorcios rurales, cuestionados en gestiones anteriores por «mal manejo de fondos y falta de apoyo real a los productores».

En cuanto a las demandas más urgentes, Duarte mencionó la preparación de la tierra, la diversificación de cultivos y el acceso al agua y a la energía eléctrica. «El pequeño productor lo que quiere es trabajar su tierra y sacar su producto. Nuestro compromiso es acompañar de forma ordenada, sin intermediarios», remarcó.

«Pretendemos ayudar al pequeño productor minifundista de manera directa, sin intermediario; recorrer los predios, ver cuáles son las necesidades básicas del productor, porque lo que piden es ayuda, a veces, con la preparación de la tierra, el arado, las semillas, el sembrado… en fin, guiarlos en todo lo que necesiten para seguir produciendo», sostuvo Duarte.

Próximamente volverá a funcionar una oficina en Casa del Campo para atender allí a los pequeños productores, como se hizo en un principio, ya que ese lugar fue creado con ese fin. «Ahora se está realizando una refacción y dejaremos el espacio en condiciones para recibir a los productores», señaló.

Fuente:diariochaco

