SÁENZ PEÑA: CHOQUE Y VUELCO EN AVENIDA 2: CONDUCTOR RESULTÓ CON LESIONES LEVES

En la mañana de este viernes 29 de agosto, alrededor de las 08:30, se produjo un siniestro vial en la avenida 2, entre calles 37 y 39, en el barrio San Martín de Sáenz Peña.

El hecho tuvo como protagonistas a un Volkswagen Up, color rojo, que se encontraba estacionado sin ocupantes, propiedad de M.A.H de 38 años, y un Fiat 147, que terminó volcado tras el impacto. Este último era conducido por W.A.B de 35 años, domiciliado en el barrio Ensanche Norte.

El conductor del Fiat fue trasladado en ambulancia al Hospital “4 de Junio”, presentando en principio lesiones de carácter leve. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera, Criminalística y supervisión de la Zona VII Interior, labrándose las actuaciones correspondientes.

Ambos vehículos fueron entregados a sus propietarios tras las pericias de rigor.

