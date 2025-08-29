Elecciones en Corrientes: padrón, candidatos y qué cargos se votan este domingo 31

Este domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para las elecciones provinciales 2025. Los comicios definirán gobernador y vicegobernador, renovación de bancas en el Senado y la Cámara de Diputados provinciales, y autoridades municipales en 73 localidades, incluida la ciudad capital.

La provincia del Litoral decidió desdoblar sus elecciones de las nacionales, que se realizarán el 26 de octubre, para evitar confusión en los votantes y facilitar la logística electoral.

Qué cargos se votan en Corrientes

Durante estas elecciones, los ciudadanos definirán:

Gobernador y vicegobernador de la provincia

5 senadores provinciales titulares y 3 suplentes

15 diputados provinciales titulares y 8 suplentes

Intendentes, concejales y consejeros escolares en 73 municipios

Para esta elección se empleará boleta partidaria o «lista sábana», donde cada partido presenta sus candidatos por secciones horizontales.

Los votantes pueden elegir una boleta completa o combinar secciones de distintos partidos. Los votos en blanco o nulos se contabilizan según la normativa electoral provincial.

Para ganar en primera vuelta, la fórmula debe superar el 45% de los votos válidos o alcanzar el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el segundo; de no lograrlo, habrá balotaje el 21 de septiembre.

Cómo consultar el padrón electoral de Corrientes

La Junta Electoral de Corrientes ofrece un padrón online donde cada elector puede verificar su escuela, mesa y número de orden.

Solo se requiere ingresar el DNI y el género tal como figura en el documento. Esta herramienta agiliza la jornada y garantiza que los ciudadanos lleguen informados a las urnas.

Comentarios