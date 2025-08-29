El intendente Cipolini recibió a diplomáticos de Montenegro

Se destacó la importancia de fortalecer los vínculos con las colectividades que forman parte de la identidad de la ciudad termal, reconociendo el legado y el aporte de la comunidad montenegrina en la ciudad.

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, recibió a representantes diplomáticos de Montenegro, en el marco de una visita de cortesía que reafirma los lazos históricos y culturales con la comunidad montenegrina de la ciudad.

La comitiva estuvo integrada por Nikola Milović, Admir Adrović y Gordan Stojović, acompañados por una secretaria del Comité para Asuntos Exteriores Vanja Kardovic del Parlamento y una traductora, Isidora Popovic.

Junto al secretario de Relaciones Institucionales del municipio, Eduardo Molina, compartieron una agenda que incluyó un recorrido por La Montenegrina, el Dúrmitor, la Escuela Primaria «Colonos de Montenegro» y el monolito en homenaje a los ocho fundadores de la colonia.



Fuente:datachaco

