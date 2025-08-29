Detuvieron a un hombre buscado por abuso sexual agravado

Se trata de un hombre de 54 años que presentaba un pedido de captura vigente. El operativo se concretó este jueves por la noche.

A las 22:40 de este jueves, personal de la Comisaría La Leonesa detuvo a un hombre de 54 años, en el barrio La Ralera, tras detectarse un pedido de captura vigente.

Durante recorridas preventivas e identificación de personas mediante el Sistema de Gestión Biometrica (SIGEBI), los efectivos constataron que presentaba un pedido de aprehensión por «Abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación», con intervención del Juzgado de Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia.

Tras la detención, se dio intervención al equipo fiscal en turno y lo trasladaron a la División de Investigaciones para continuar con las diligencias.

