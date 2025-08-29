Denunció el robo de 18 mil dólares, pero era mentira: quiso evitar el pago de una deuda

Ocurrió en Villa Ángela y el hombre adujo que fue interceptado por hombres armados en la Ruta 13, cuando iba a pagar la deuda. Tras averiguaciones, reveló que todo era una farsa y quedó detenido.

Un hombre de 39 años fue detenido en Villa Ángela tras hacer una falsa denuncia de un robo de 18 mil dólares con los que iba a pagar una deuda.

El caso ocurrió este viernes, cuando un hombre identificado como R.C.S., quien es martillero público y vendedor de cereales y denunció que, mientras circulaba en su camioneta sobre la Ruta 13, rumbo a General Pinedo, fue detenido en un control de tránsito por cuatro personas, con vestimenta tipo militar, que le apuntaron con un arma de fuego y le robaron 18 mil dólares. El sujeto indicó que dicha suma era para pagar una deuda a una comerciante de Hermoso Campo, con quien se iba a encontrar en el camino.

Ante esto, los agentes dialogaron con el hombre, pero este empezó a cambiar sus versiones, mostrando nerviosismo y mencionando que estaba con su mujer e hija en Sáenz Peña. Ante esto, los uniformados le avisaron que iba a ser conducido junto a su familia para corroborar la versión.

Finalmente, el denunciante finalmente contó la verdad, revelando que todo fue una mentira para justificar que no contaba con el dinero que debía devolver.

Los agentes informaron de la situación al fiscal en turno Sergio Ríos, quien dispuso el arresto del falso denunciante, que luego fue trasladado a la División de Investigaciones Villa Ángela.

