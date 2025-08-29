Anses anunció el cronograma de pago de septiembre

Como es habitual, los adjudicatarios de cada beneficio podrán acceder a los mismos a través de la terminación de su DNI.
Anses comunica los calendarios de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
ASIGNACIÓN POR PRENATAL
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD
Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 10 de octubre
ASUGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)
Todas las terminaciones de documento: 9 de septiembre al 10 de octubre
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Todas las terminaciones de documento: 8 de septiembre al 10 de octubre
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
Fuente:datachaco