Violento ataque sexual a una mujer en Villa Don Enrique: hay dos detenidos

Dos hombres de 26 años fueron detenidos en la madrugada de este jueves en el barrio Villa Don Enrique de Resistencia, acusados de abuso sexual y robo en concurso real.

La denuncia fue realizada por la víctima, quien relató que un individuo ingresó a su vivienda, la amenazó y la agredió sexualmente. Los gritos de auxilio de la víctima fueron escuchados por un vecino de 32 años que realizó el llamado al 911.

Posteriormente, tras la llegada de la Policía, la mujer fue trasladada al Hospital Perrando para realizar los estudios médicos correspondientes. Además, tras la denuncia, se secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a peritajes.

Los policías entrevistaron a varias personas de la zona, entre ellos, un hombre en situación de calle relató que los dos detenidos tenían en su poder un celular, al cual dijo que querían vender en varios domicilios de Villa del Oeste. Además, le relataron que, con el dinero, querían pagarle por sexo a una mujer.

Finalmente, cerca de las 10.30, los agentes aprehendieron A. D. D., de 26 años, que se encontraba en situación de calle y que en su poder tenía un celular, sin chip, que intentaba vender horas antes. Minutos después, detuvieron a J. A. F., también de 26 años y en situación de calle, apuntado como el otro acusado de abuso y robo.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°1, dirigida por la Dra. Ingrid Wernner, quien dispuso la notificación de aprehensión en la causa caratulada como «abuso sexual y robo en concurso real en calidad de coautores». Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias y pericias.

