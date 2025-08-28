Se sorteó la Champions League 2025/26: así quedaron los cruces de la fase de liga

Los cruces de los grandes equipos en la Champions League
Bayern Munich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y Pafos.
Chelsea: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.
Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, O. Marsella, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.
Inter: Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax,
Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Copenhague.
Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, O. Marsella, Qarabag, Galatasaray.
Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle.
PSG: Barcelona,Bayern Munich, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle, Athletic Bilbao.
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray y Monaco.
Arsenal: Bayern Munich, Inter, Atlético Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kayrat Almati y Athletic Bilbao.
Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisboa, Bodo Glimt, Pafos y Monaco.
Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.
O. Marsella: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting Lisboa, Newcastle y Union SG.
Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhague y Monaco.
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.
¿Cuándo son los partidos de la fase liga?
El calendario oficial con las fechas de las ocho primeras jornadas será publicado a más tardar el sábado 30 de agosto, lo que permitirá a hinchas y equipos organizar la logística para lo que se anticipa como una fase muy exigente.
Fecha 1: 16–18 de septiembre de 2025
Fecha 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
Fecha 3: 21/22 de octubre de 2025
Fecha 4: 4/5 de noviembre de 2025
Fecha 5: 25/26 de noviembre de 2025
Fecha 6: 9/10 de diciembre de 2025
Fecha 7: 20/21 de enero de 2026
Fecha 8: 28 de enero de 2026