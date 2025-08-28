Incidentes en Corrientes: evacuaron a Karina Milei y Martín Menem en cierre de campaña

En Corrientes, la caravana de cierre de campaña de La Libertad Avanza terminó con incidentes en la previa de las elecciones del próximo domingo, cuando se definirá al nuevo gobernador de la provincia. Hay dos detenidos.

Durante la recorrida encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón, un grupo de manifestantes comenzó a increparlos con gritos y empujones.

Según se observó en imágenes televisivas, la custodia decidió evacuar rápidamente a Milei y Menem en un vehículo oficial. En paralelo, dos personas fueron detenidas por las autoridades locales.

En un primer momento, la tensión se habría generado luego de un cruce de insultos y provocaciones, al que respondieron seguidores libertarios, lo que derivó en los incidentes. El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal, con apoyo de efectivos de la Policía de Corrientes tras el desborde.

En medio de la confusión, uno de los referentes libertarios presentes, el influencer Iñaki Gutiérrez, increpó a un camarógrafo reducido por custodios y sostuvo: «Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo se puede agredir a un vehículo oficial».

El episodio ocurrió a menos de 24 horas de otro ataque contra la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Allí, militantes vinculados a organizaciones kirchneristas arrojaron objetos e insultaron al vehículo que trasladaba a Javier Milei y su comitiva. La situación obligó a evacuar al mandatario y a su hermana Karina en otra camioneta, mientras que el candidato a diputado José Luis Espert debió retirarse en moto, escoltado por un militante.

Por esa causa hay tres personas detenidas a disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak Armella. Entre ellos se encuentra Thiago Román Florentín, de 22 años, oriundo de Alejandro Korn y militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Fue señalado por arrojar objetos contundentes contra el vehículo presidencial.

Desde la propia organización de izquierda confirmaron su identidad y exigieron su liberación a través de redes sociales: «¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar», escribieron junto a una foto del joven.

