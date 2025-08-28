Cipolini recibió a las nuevas autoridades de Zona Interior Sáenz Peña de la Policía

Las nuevas autoridades se pusieron a disposición del municipio termal para trabajar de manera conjunta y coordinando acciones.

En la mañana de este miércoles, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, recibió al subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña Agnelli, y a las nuevas autoridades de Zona Interior Sáenz Peña de la Policía.

En la ocasión, se contó con la presencia del Comisario General, Elías Caballero, director general de Operaciones Interior; Comisario General Sara Aguilera, directora de Operaciones Interior; Comisario Mayor Valenzuela, director General de Policía Caminera; Comisario Mayor Treppo, director de Policía Caminera Interior; Comisario Mayor Kowalski, director de Zona Interior y el secretario de Gobierno del municipio, Diego Landriscina.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Monitoreo Municipal, se presentaron las nuevas autoridades, quienes se pusieron a disposición del municipio para trabajar de manera conjunta y coordinando acciones.

El jefe comunal destacó la predisposición de las autoridades y remarcó la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad en la ciudad.

