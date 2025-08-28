Avistaje de un aguará guazú en una zona de La Leonesa

En las imágenes se puede ver al ejemplar acercarse a las personas.

En las últimas horas se viralizó un video en la red social Tik Tok donde se puede ver a un ejemplar del aguará guazú en una zona rural de la localidad de La Leonesa en Chaco.

En el video se puede ver que el animal tiene un acercamiento a las personas que se encontraban allí.

A la mujer que subió el video se la puede escuchar sorprendida por la presencia del animal y en principio no lograban identificar de que se trataba. En la conversación que se escucha de fondo debaten si se trataría de un lobo o un zorro.

Luego la usuaria aclara en la descripción del video que se trata de un aguará guazú, la cual es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los cánidos autóctono de las regiones de espesuras.

Sus rasgos distintivos y huellas se parecen a los de los zorros, sin que lo sea, y debe clasificarse como un lobo exactamente, ya que si está relacionado con otros cánidos.

El hábitat del aguará guazú son las zonas abiertas, pastizales y bañados con pastos altos, que se encuentran en el noreste de Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y el este de Bolivia. Se encuentra en regiones como el Chaco húmedo y seco, la selva paranaense, los esteros del Iberá y el delta del Paraná.

Comentarios