Así continuará el tiempo en el Chaco

El pronóstico para los próximos días, con inestabilidad y probables precipitaciones para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia buenas condiciones del tiempo para este viernes, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y ascenso de temperatura, desmejorando para el fin de semana, con nubosidad en aumento para el sábado y probables tormentas aisladas para el domingo.

En detalle, para este viernes se esperan neblinas y bancos de niebla matinales, y cielo despejado, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 29 de máxima.

Asimismo, para el sábado se prevé cielo mayormente nublado, y vientos leves del este a moderados del noreste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 30.

En tanto, para el domingo, el SMN pronostica tormentas aisladas durante todo el día, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27.

Comentarios