Tras hallar a la niña perdida en el monte, detuvieron a un hombre por abuso sexual

La Policía aprehendió al sospechoso tras encontrar a la niña. La denuncia la radicó la tía de la víctima.

En un dramático giro tras la búsqueda de L. M., la niña de 11 años que se perdió en un monte de El Laurel, Taco Pozo, la Policía detuvo este miércoles a la tarde a la pareja de su tía, de 54 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra la menor, según informó la Comisaría de Taco Pozo.

La denuncia fue presentada por la tía de la víctima, de 37 años, quien señaló al hombre identificado con las iniciales O. G., su ex pareja, como el responsable.

La menor, encontrada en buen estado de salud tras 12 horas de búsqueda, está internada en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para observación.

El operativo, liderado por el subcomisario Rodrigo Flores en el móvil PT-643, trasladó al sospechoso desde El Laurel a la comisaría, donde quedó aprehendido por orden de la Fiscalía N° 4 de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero. Está previsto que el hombre sea trasladado el 28 de agosto junto con las actuaciones.

La Comisaría de Taco Pozo, bajo la supervisión del comisario inspector José Luis Gómez, organizó el expediente. La investigación continúa en la Fiscalía, que dispuso la aprehensión del acusado por «supuesto abuso sexual con acceso carnal».

Fuente:diariochaco

