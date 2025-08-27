Salud informó que hay casi 300 casos sospechosos de dengue

La cartera sanitaria recordó que la nueva temporada de dengue en Argentina comenzó con la semana epidemiológica 31, en pleno invierno.

El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, informó en su último Boletín Epidemiológico que entre el 27 de julio y el 16 de agosto se notificaron 299 casos sospechosos en el país.

De ellos, dos fueron confirmados: uno en el departamento formoseño de Pilagás y otro en un residente de la Ciudad de Buenos Aires con antecedente de viaje a Brasil.

La cartera sanitaria recordó que la nueva temporada de dengue en Argentina comenzó con la semana epidemiológica 31, en pleno invierno, como ocurre cada año. Además, el 26 de agosto se conmemoró el Día Internacional contra el Dengue, para concientizar sobre la importancia de la prevención.

En provincias del norte argentino la circulación viral es constante, durante todo el año, por una cuestión climática. Es probable que en Buenos Aires, La Pampa o Mendoza no haya transmisión, pero en Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones o el norte de Santa Fe sí es factible que se registre.

Fuente:datachaco

Comentarios