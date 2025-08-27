Sáenz Peña: Condenado con prisión domiciliaria baleó a la Policía: apuntan contra el juez Freytes

Se trata de un hombre que vive en el barrio San Cayetano de la ciudad termal, condenado por el robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves.

El domingo pasado por la noche, personal de la Comisaría Quinta de Sáenz Peña acudió hasta el barrio San Cayetano, debido a que un ciudadano, quien vive en el lugar de mención y tiene prisión domiciliaria, estaba generando disparos con un arma de fuego.

Los efectivos observaron al hombre en la vereda del domicilio quien, sin mediar palabras, efectuó un disparo con un arma larga, tipo escopeta, hacia el móvil.

De inmediato, el personal a bordo intentó descender del móvil, pero el detenido efectuó otro disparo hacia el vehículo, ocultándose nuevamente en el interior de la vivienda.

Ante tal situación, personal policial pidió apoyo a otras unidades, quienes resguardaron el lugar a fines de intentar secuestrar el arma de fuego que podría tener este hombre.

Luego, en un momento dado, del interior de la vivienda salió un hombre a bordo de una moto 125 cc., negra, con un arma, parecido a una escopeta y huyó. La Policía intentó seguirlo con uno de los móviles pero logró perderse de vista.

Conforme dichos de vecinos, lo que llevaba el sujeto seria la escopeta que estaba usando el detenido en la vivienda.

El sujeto en cuestión se halla condenado, cumpliendo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica, por el robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones leves.

Al día siguiente, los uniformados allanaron la vivienda del condenado, donde secuestraron un machete de fabricación casera, un arma tipo hacha de mano, dos vainas servidas calibre 12/70, dos vainas servidas calibre 38, dos vainas servidas cartucho AT.

Asimismo, conforme directiva del Fiscal interviniente, dispuso que no se adopten medidas con el hombre, continuando con prisión domiciliaria, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, dirigido por Enrique Freytes.

Los vecinos apuntan contra el magistrado que le dio el beneficio de la prisión domiciliaria y piden que se la revoquen, ya que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos en la zona.

