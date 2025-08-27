Argentina apeló ante Preska para frenar el fallo por YPF que pide entregar celulares

La magistrada había establecido que el país recolecte mensajes personales vinculados a la petrolera en el marco del proceso conocido como «discovery».

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, Argentina presentó ante la jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, dos mociones clave para que se reconsidere la orden que obliga al país a recolectar mensajes y comunicaciones de dispositivos personales de funcionarios y exfuncionarios, así como la producción de información sobre activos de la República.

EL RECLAMO ARGENTINO

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) se detalló que el pedido tiene dos ejes. El primero apunta a revertir la orden de entregar comunicaciones de celulares, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería de funcionarios como Luis Caputo y Sergio Massa. Según la presentación, el tribunal pasó por alto que bajo el derecho estadounidense solo se pueden exigir documentos que estén bajo «posesión, custodia o control» del requerido, lo que no aplica en este caso porque el Estado argentino no tiene acceso legal a cuentas o dispositivos personales.

Además, la PTN remarcó que, bajo el derecho argentino, esos elementos son propiedad inviolable de sus titulares y ni siquiera el propio Gobierno puede acceder a ellos.

La segunda moción, en tanto, busca frenar los pedidos de «discovery» sobre activos de la Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital, que restringe la búsqueda de activos únicamente a aquellos que puedan ser embargados.

EL PROCESO DEL «DISCOVERY»

La orden de Preska, dictada a fines de julio, obligaba al país a producir un amplio conjunto de información que incluía datos personales y oficiales de funcionarios actuales y pasados, además de documentación del Banco Central. El procedimiento forma parte del llamado «discovery del alter ego», con el que los demandantes buscan probar que el Estado y la petrolera YPF actúan como una misma entidad.

Burford Capital, principal beneficiario del fallo, reclama acceso a esta información para identificar activos argentinos potencialmente embargables, en particular en el marco del programa de privatizaciones en marcha.

UN FALLO DE ALIVIO PARA LA ARGENTINA

En paralelo, a mediados de agosto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió que la Argentina no deberá desprenderse de sus acciones en YPF mientras se resuelve la apelación sobre la entrega de títulos. De esta manera, las acciones podrán permanecer en la Caja de Valores, sin necesidad de aportar otras garantías.

La decisión fue celebrada por el Ministerio de Economía, que destacó además la aceptación de la participación del gobierno de Estados Unidos como amicus curiae a favor del país.

Por su parte, la Procuración del Tesoro subrayó que la resolución garantiza que la Argentina mantenga la participación mayoritaria en YPF mientras se desarrolla la apelación, lo que consideran un paso estratégico en defensa de un activo clave y de los intereses nacionales.

Fuente:diariochaco

