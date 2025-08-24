Urgente: Yenifer Noemí Florentín fue encontrada en buen estado de salud

24 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Fue encontrada Yenifer Noemí Florentín de 13 años, la adolescente de Presidencia de la Plaza que era intensamente buscada por la policía del Chaco fue encontrada en buen estado de salud.

Gran trabajo de la Policía del Chaco.

Ampliaremos

 

Comentarios

Te Puede Interesar

PAMPA DEL INDIO CELEBRÓ SUS 77 AÑOS CON NUEVAS OBRAS PARA LA COMUNIDAD

[...]

Sáenz Peña: La Policía terminó con las andanzas de «Chanchín»

[...]

Iban de Resistencia a Buenos Aires con más de 500 millones de pesos

[...]